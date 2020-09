IN MUNICIPIO

BELLUNO Sono stati tanti i messaggi di saluto e augurio per l'inizio dell'anno scolastico apparsi sui canali social, lanciati dai primi cittadini di tutta la provincia. Da Feltre a Cibiana a Livinallongo, fino a Cortina i sindaci hanno parlato agli studenti dalle piazze virtuali. Un po' per le regole anticontagio che non consentivano grandi cerimonia, e un po' anche perché i social sono i luoghi che i ragazzi conoscono meglio.

CIBIANA

Il primo cittadino di Cibiana, Mattia Gosetti, con la foto dei bimbi con i loro zainetti scrive per incoraggiare i piccoli studenti del suo comune. «Si ricomincia! Buona scuola bimbi, quest'anno sarà un po' diverso, con qualche regola in più da seguire, dovremo stare tutti un po' più attenti. Ma sono sicuro che con un po' di aiuto e collaborazione, con il vostro entusiasmo, la voglia di imparare e stare assieme, riusciremo a rendere questa esperienza una nuova piacevole tappa della vostra vita.

LIVINALLONGO

Anche il collega di Livinallongo, Leandro Grones, lunedì ha dedicato un pensiero ai suoi piccoli cittadini, pubblicando un post molto colorato. «Un nuovo anno scolastico è iniziato ha scritto -. Dopo quasi 7 mesi di distanza dai banchi di scuola si riparte con tanto entusiasmo, tanta gioia, emozione e pure qualche preoccupazione. La riapertura delle scuole è un momento fondamentale per la comunità, oggi più che mai! Per molti oggi è stata l'occasione per ritrovarsi finalmente tutti assieme in classe, per dodici alunne a alunni è stata la prima esperienza a scuola, per tutti è stata l'emozione di un primo giorno di scuola molto speciale, diverso dagli altri».

VALLE DI CADORE

Marianna Hofer, il primo cittadino di Valle di Cadore ha preso spunto da una foto dei bimbi all'aperto per consegnare al web la sua emozione. «Era da tanto che non vi vedevo e mi siete mancati ha scritto -... mi sono mancate le vostri voci, le vostre risate, la vostra allegria e i vostri sorrisi. Ammetto che l'affetto che i bambini mi hanno riservato oggi mi ha commosso.. Uno di loro mi ha detto: Marianna era da troppo tempo che non ti vedevo! Queste sono quelle sensazioni umane fantastiche che resteranno per sempre!! Grazie bambini e buon anno scolastico!!».

LAMON

Ornella Noventa, primo cittadino di Lamon, ha affidato il suo pensiero alla pagina ufficiale del Comune. Ha parlato di sfida, ha ripercorso le difficoltà degli ultimi mesi e ha incoraggiato a non tirarsi indietro nel rispetto ligio delle normative. «La ripartenza del nuovo anno scolastico ci vede tutti protagonisti di una grande sfida! - ha scritto - Non sarà come gli anni passati. È una ripartenza fatta di gioia e attesa per l'incontro con compagni e insegnanti ma anche carica di timore nell'affrontare i momenti di relazione che caratterizzano in ogni aspetto la realtà scolastica. Non c'è infatti alcun apprendimento senza relazione».

SANTA GIUSTINA

Anche il sindaco Ivan Minella ha scritto il suo pensiero nella pagina istituzionale, l'ha fatto nel pomeriggio, a campanella di fine lezioni già suonata. «È stato un primo giorno di scuola particolare, sicuramente pieno di incertezze e timori, ma anche di attesa e di speranze per alunni e famiglie - le sue parole -. Tutto si è svolto con ordine e spirito di collaborazione. Ora non resta che continuare così, in attesa che il virus se ne vada presto e lasci spazio a tutti gli altri importanti argomenti che riguardano la scuola: un Augurio a tutti di buon anno scolastico!». (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA