L'AUDIZIONE

PORDENONE «Alcune aperture erano già state espresse in fase di conciliazione con la Prefettura. Sono poi state fatte altre proposte aggiuntive per tamponare il nodo personale. Mi auguro che le cose possano tornare nell'alveo di un dialogo per il bene di Azienda e lavoratori». Così il direttore generale Asfo Joseph Polimeni ieri in Regione a margine dell'audizione in commissione sanità proprio sulla situazione di Pordenone. Sul personale ha ribadito davanti ai consiglieri «l'obiettivo è l'acquisizione di professionisti a tempo indeterminato, evitando una precarizzazione del personale». «Asfo ha comunque già provveduto all'assunzione a tempo indeterminato di 37 infermieri, alla proroga dei contratti di 21 oss interinali per garantire le ferie del personale, alla proroga dei contratti di 21 infermieri interinali, di cui uno per la dialisi, alla proroga di 6 autisti di ambulanza e di un'ostetrica per compensare i picchi di attività conseguenti alla chiusura della sala parto del policlinico San Giorgio. Verranno, inoltre, prorogati i contratti di 4 ostetriche interinali e l'azienda punta anche a prorogare 21 oss in scadenza al 30 settembre e ad assumere ulteriori 18 infermieri e 10 oss a tempo determinato». Per l'ospedale di San Vito-Spilimbergo, che rappresenta una struttura importante nell'economia del sistema sanitario regionale, l'obiettivo è, invece, «individuare rapidamente un direttore sanitario». Riguardo alla trattativa con i sindacati sul tema delle premialità destinate al personale per l'emergenza Coronavirus, il vicegovernatore Riccardi ha confermato la disponibilità al dialogo costruttivo con le sigle sindacali, sottolineando anche che l'investimento a favore del personale per il 2020 è aumentato di 42 milioni di euro. «I fronti aperti sulla sanità pordenonese sono finalmente arrivati a un confronto grazie all'audizione in commissione del direttore Polimeni chiesta dal Pd e sostenuta da tutta l'opposizione. Le risposte arrivate, però, hanno solo parzialmente soddisfatto i nostri quesiti: ora attendiamo maggiori certezze soprattutto sul personale, sulle liste di attesa e sul futuro della sanità pordenonese». A dirlp i consiglieri regionali del Pd eletti nel collegio pordenonese, il capogruppo Sergio Bolzonello, Nicola Conficoni e Chiara Da Giau.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA