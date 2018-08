CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AUDIZIONEMILANO Un minuto di silenzio per i 43 morti del ponte Morandi e subito il primo affondo: «È inaccettabile una tragedia come questa, che poteva e doveva essere evitata». Perché il crollo che ha spezzato in due Genova «non è dovuto a una tragica casualità, ma conferma drammaticamente che la prima vera grande opera di cui ha bisogno il Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria», annuncia Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture, in audizione davanti alle commissioni riunite...