Anche a Trieste, come in altre città italiane, venerdì 30 ottobre alle 10.30 va in scena L'assenza spettacolare, la protesta di chi, nei teatri, nei cinema, nei centri culturali e nel settore dell'animazione, ci lavora e ci guadagna e che ormai da mesi sta patendo notevoli difficoltà. Alla manifestazione regionale, promossa da Cgil, Cisl e Uil, saranno esposti dei cartelli, per raccontare la situazione del comparto. I lavoratori dello spettacolo non scendono in piazza solo per chiedere una riapertura dei teatri, ma anche di essere consultati, ascoltati e tutelati. I sindacati chiedono «al Governo di ripristinare l'operatività del settore. Il comparto ha la necessità di essere sostenuto, per avere una reale ripartenza. Nel frattempo è necessario garantire un sostegno certo ai lavoratori. In troppi non hanno ancora ricevuto le indennità promesse». In piazza a Trieste ci sarà, fra gli altri, anche l'attrice udinese Nicoletta Oscuro, che collabora anche con il Css: «Questa manifestazione era stata indetta già prima dell'ultimo decreto del Governo, per presentare una serie di richieste a sostegno del comparto. Noi siamo molto affranti e anche molto arrabbiati da questa chiusura imposta dal Dpcm. Da quando è stato possibile rifare gli spettacoli dal vivo tutti noi, le compagnie, i teatri, le strutture, i tecnici, tutti quelli che hanno potuto lavorare, ci siamo organizzati per avere i protocolli più rigorosi possibile. Ogni volta che usciva un dpcm nuovo ci adeguavamo per consentire agli spettatori di fruire degli spettacoli dal vivo, in un momento in cui è così necessario guardarsi negli occhi, nella massima sicurezza». E quindi, «tracciamento, sedute distanziate, sanificazioni su sanificazioni con i relativi investimenti» sono diventati il pane quotidiano per chi vive di teatro. Non tutti hanno ricominciato, «ha ripreso a lavorare uno su quattro: per questo fra le richieste c'è quella di sostegno per gli inoccupati». Nel post lockdown, prosegue Oscuro, nei teatri, «si stava cominciando a costruire un presente possibile. E invece è arrivato questo nuovo decreto che impone una nuova chiusura e che secondo noi non ha una motivazione reale. I teatri sono luoghi sicuri. Dal 15 giugno in tutta Italia, con 2.782 spettacoli e 347.262 spettatori c'è stato un solo contagio. Chiediamo la riapertura perché la chiusura non ha senso: avevamo pensato dispositivi scenici a prova di bomba per la sicurezza di tutti». E conclude: «Il nostro è un lavoro, non un di più: un lavoro che dà da mangiare a famiglie intere. Invece anche i bonus sono arrivati solo ad una piccolissima parte. C'è gente che ancora aspetta i 600 euro di marzo. La nostra contrattualistica è così complessa che molti di noi non sono rientrati nella casistica». Insomma, «il teatro, come la danza e il ballo sociale sono cose importantissime per le persone: non si può prescindere da quel tipo di nutrimento, che non è superfluo ma fondamentale».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA