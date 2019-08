L'atto d'accusa della famiglia: «Fatti così non devono ripetersi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA«Le scuse sono quanto mai doverose. Ma non siamo stati contattati da nessuno. Certo posso anche immaginare, o per lo meno mi auguro, che non siano state date disposizioni in tal senso e che la scelta di impedire l'ingresso alle persone di colore sia una iniziativa individuale, per quanto esecrabile, degli addetti alla sicurezza. Certo ci saremmo attesi una presa di distanza da parte della proprietà».A parlare è l'avvocato Barnaba Busatto, legale della famiglia di Adria che ha adottato da piccolo il 18enne di origini etiopi,...