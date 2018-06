«L'attività fa parte di un progetto di vera integrazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE COOPERATIVEROVIGO Per il Comune di Rovigo si tratta di un inizio, per le cooperative, invece, è solo una nuova Amministrazione che si aggiunge alle altre polesane che già hanno aderito al protocollo della Prefettura rodigina per le attività di volontariato dei richiedenti asilo. Alla firma avvenuta ieri mattina in via Celio, oltre al sindaco Bergamin e al prefetto Caterino, hanno preso parte anche Pierluigi Sacco, di Siamo Coop, Carlo Zagato, della cooperativa Porto Alegre, Donata Tamburin, di Arci Solidarietà, ed Elisa Bertaglia della...