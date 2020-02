L'ATTESO INCONTRO

PORDENONE Era certamente un incontro molto atteso sul territorio visto la campagna che i sindaci (una novantina in regione, una quarantina nel Friuli occidentale quelli che avevano firmato l'appello anti-disagi quasi un mese fa) stanno portando avanti sul fronte dei disservizi postali. Tanto che ieri Poste Italiane per il vertice con i primi cittadini (ieri presente una trentina) ha schierato dei pesi massimi. Per ascoltare e rispondere alle lamentele sollevate dai rappresentanti dei cittadini il vertice della società da Roma ha mandato a Pordenone il vicedirettore generale Giuseppe Lasco. E con il numero due nazionale sono arrivati anche Fabrizio Petricca, responsabile nazionale della gestione operativa del recapito e Pietro La Bruna, responsabile dell'area territoriale Nordest.

L'ILLUSTRAZIONE

Poste (nell'incontro che si è svolto rigorosamente a porte chiuse nella sede di Unindustria) ha subito illustrato quanto fatto sul territorio nell'ultimo periodo e gli impegni, in particolare, per i piccoli comuni nei territori. I vertici della società hanno ricordato gli impegni portati a termine in regione anche sul fronte delle assunzioni: 140 nuovi portalettere assunti e 40 stabilizzazioni a tempo indeterminato. A inizio incontro - portando una serie di dati statistici di carattere nazionale - i vertici di Poste Italiane hanno sottolineato come la regione Friuli Venezia Giulia sia quella da dove arriva il numero più basso di reclami e di segnalazioni di disservizi. Una affermazione che ha fatto saltare sulla poltroncina più di qualche sindaco. E su questo è subito intervenuto il primo cittadino di Valvasone Arzene Markus Maurimair: «Abbiamo sommessamente spiegato che in questa regione prima di lamentarci proviamo a fare le cose da soli per risolvere i problemi da soli. Poi passiamo alle istanze». Il sindaco ha poi aggiunto: «Saremo soddisfatti solo nel momento in cui vedremo che i servizi degli uffici e soprattutto il recapito della corrispondenza funzionerà come previsto dalla normative. Credo che sia comunque importante che il vicepresidente si sia congedato affermando che rifletterà attentamente su quello che ha ascoltato». Come dire: bene che siano venuti i massimi vertici ad ascoltarci, ma vogliamo vedere le cose funzionare. «Poste Italiane ha realizzato importanti interventi per i comuni meno densamente abitati, in maniera del tutto volontaria non essendo assoggettata ad alcun obbligo di legge. In Friuli Venezia Giulia, nel corso dell'ultimo anno, sono già state realizzate più di 500 azioni a favore dei piccoli Comuni, in particolare: 24 nuovi Atm Postamat con sistemi di ultima generazione, wi-fi gratuito in 163 Uffici Postali, 183 installazioni di nuovi sistemi di videosorveglianza per la sicurezza dei cittadini, 14 interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche». L'azienda, per superare alcune difficoltà nel servizio di recapito, ha inoltre recentemente avviato in 120 piccoli Comuni friulani la campagna Etichetta la cassetta per sensibilizzare i cittadini a collaborare con il processo di recapito, apponendo le etichette con il proprio nome e cognome sulle cassette domiciliari e sul citofono condominiale.

IL VICEDIRETTORE

«Per Poste ha sottolineato il vicepresidente Giuseppe Lasco - la presenza sul territorio è un asset talmente strategico che ci ha portati negli ultimi due anni, nella piena autonomia imprenditoriale e al di fuori degli obblighi di servizio universale, a erogare nuovi servizi con particolare attenzione alle piccole comunità. Abbiamo lanciato un consistente programma di interventi per le comunità che è stato vincente non solo sul piano sociale, ma anche sotto il profilo del business: un nuovo esempio di sostenibilità integrata nel business. Va ricordato che solo qualche settimana fa abbiamo istallato un Postamat nel borgo più piccolo d'Italia che conta solo 30 abitanti. Qui da voi, ad esempio a Barcis, abbiamo istallato un Postamat che inaugureremo a breve con l'amministrazione comunale». Un risultato concreto è l'istituzione di un tavolo permanente territoriale tra Anci, Poste dove si potrà costantemente monitorare l'andamento dei servizi.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

