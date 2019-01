L'ATTESA VIGONZA Un filo diretto tra la sorella di Luca e la sorella di Edith,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTESAVIGONZA Un filo diretto tra la sorella di Luca e la sorella di Edith, sperando che l'una possa portare buone notizie all'altra. Le famiglie Tacchetto e Blais restano unite dalla speranza. A separarle c'è un oceano, ma in queste ore stanno vivendo lo stesso identico dramma. Per questo negli ultimi giorni sono entrate stabilmente in contatto e, se le acque non dovessero smuoversi, presto potrebbero anche trovarsi di persona in Burkina Faso a farsi forza a vicenda. Nunzio Tacchetto, intanto, passa le giornate aspettando notizie sul...