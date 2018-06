CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTESAVENEZIA Sette ore. Tanto ha dovuto aspettare Francesco Rucco per tirare un respiro di sollievo. E, soprattutto, per festeggiare, anche se a cappuccino e brioche. Con uno scrutinio lentissimo, tanto che alle due di notte erano disponibili i risultati di appena tre seggi su 112, e con un testa a testa da cardiopalma, l'avvocato quarantaquattrenne partito quasi in solitaria lo scorso novembre e poi diventato anche il candidato di Fratelli d'Italia e poi della Lega e infine pure di Forza Italia, ha potuto dirsi sindaco di Vicenza solo alle...