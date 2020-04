L'ATTESA

TREVISO «Al cinema con guanti e mascherina? Unica opzione possibile». Giuliana Fantoni, proprietaria con la famiglia del Cinema Edera e del Multisala Manzoni, oggi presidente Fice Tre Venezie, prova a immaginare scenari futuri. «Stiamo facendo previsioni, ma al momento non abbiamo nulla di concreto -conferma- ieri ci siamo sentiti con i colleghi veneti per pensare a qualche strategia. Tra due giorni in Regione avremo un tavolo di crisi». La ferma volontà è di riaprire per fine agosto. «Cosa cambierà? Un posto occupato e due vuoti. Riempiamo di un terzo? Faremo più proiezioni, facendo lavorare i dipendenti a turno». Il tema su cui tutti stanno lavorando è quello delle sanificazioni «Stiamo cercando di trovare sistemi di pulizia profonda a costi sostenibili che restano in capo al gestore. Però grazie al decreto possiamo vederci riconosciuto il 50%, ottimo segnale». In un primo tempo Fantoni era dell'idea di attendere la chiusura dell'emergenza. «Se parliamo di dicembre diventa insostenibile. Quindi, poiché molte cose dovranno cambiare, stiamo pensando di ritararci. Ma con noi deve farlo tutto il meccanismo della distribuzione. Andranno rivisti tutti i costi e le provvigioni. Sennò, calando gli spettatori, l'equilibrio non è più sostenibile». Le rassegne estive potrebbero essere un modo di aggirare l'ostacolo e tenere legato il pubblico per l'inizio delle programmazioni autunnali. «Il mio obiettivo è riaprire il cinema». Piattaforme online che in questi giorni sostituiscono il piacere della sala, programmazioni su Sky, Netflix e Amazon tv. Rappresentano una reale concorrenza? «No, Secondo me è proprio la privazione a far nascere il desiderio. Mancandoci la possibilità di andare al cinema, recupereremo nuovi spettatori. Sono fiduciosa. Con nuove regole: l'importante è che valgano per tutti». 44 anni, figlia d'arte, dopo il liceo classico e l'università ha potuto fare l'apprendistato al cinema Manzoni di Paese. «Mi insedio nel peggior momento possibile, è vero, ma sono certa che passata la crisi il film d'essai resisterà. Questo tipo di programmazione non subisce la concorrenza degli altri media». Nel frattempo all'Edera cercano di tenere vivo il filo del dialogo con gli appassionati. «Attraverso le newsletter e facebook riceviamo grandi messaggi di sostegno e, a nostra volta, diamo conto delle novità. Tenere chiuso è giusto anche per senso di responsabilità, ma noi stiamo utilizzando questo momento per preparare al massimo la riapertura». (ef)

