L'ATTESA

GOSALDO Mai come quest'anno la neve è vista come una manna dal cielo. E così anche il piccolo ma suggestivo comprensorio sciistico di Forcella Aurine, a 1.300 metri di altitudine, può aprire i battenti senza dover svenarsi con l'innevamento artificiale. Il via è previsto per il weekend del 19 e 20 dicembre. Tra le novità, la preparazione dell'anello di sci di fondo che la società Aurine Ski Dolomiti - Progetto Desma punta a rendere fruibile quanto prima, anticipando così l'avvio dello sci alpino del 7 gennaio.

LA FILOSOFIA

«Siamo speranzosi - affermano i giovani soci di Aurine Ski Dolomiti - Intanto abbiamo definito il programma sino al 7 gennaio, data di scadenza dell'attuale dpcm per quanto riguarda la gestione delle aree sciistiche. Abbiamo deciso di avviare questa stagione invernale nonostante mille difficoltà e restrizioni per dare anche un segnale di presenza, speranza e utilità al nostro territorio. Auspichiamo che presto tutto si possa risolvere e si possa ritornare alla normalità. Nel frattempo invitiamo i nostri clienti a rispettare le varie normative in vigore al fine di poter continuare assieme questo percorso verso un futuro più certo e roseo».

LO SCI ALPINO

Le recenti nevicate hanno permesso di preparare e completare tutte le piste del comprensorio. «Fino al 7 gennaio - sottolineano i soci - vi potranno accedere, previa prenotazione e comunicazione scritta, atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali. Al fine di evitare il verificarsi di spiacevoli conseguenze per la nostra azienda dovute a violazione delle norme, che comporterebbero un gravissimo danno d'immagine per tutta la categoria, invitiamo a rispettare le normative in vigore che permettono l'accesso e la fruizione degli impianti».

ALTRE DISCIPLINE

«E' concessa la salita e la discesa agli atleti che praticano lo ski-alp - viene specificato da Desma - una volta arrivati in loco rivolgersi al ristobar Ghegi negli orari di apertura per essere informati sulle modalità di fruizione delle piste. Stiamo inoltre lavorando per rimettere in funzione la pista di fondo e a giorni comunicheremo la possibile apertura, una volta valutati i danni provocati dalla piccola alluvione che ha preceduto l'ultima nevicata. Ancora, possibilità di noleggio ciaspe su prenotazione telefonica». Per quanto riguarda il ristobar Ghegi, sarà aperto il weekend 19 e 20 dicembre e poi dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti giorni dalle 9 alle 17 (possibilità di pranzo da asporto)». Per informazioni piste e impianti 3478888973, per ristorazione 04371948062, per eventi 3498375788.

Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

