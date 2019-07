CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESA E LA GIOIAVENEZIA Da mezzogiorno in poi, orario d'inizio del Consiglio federale, non c'è tifoso arancioneroverde che non abbia scaricato il proprio telefonino sperando di leggere in tempo reale la riammissione del Venezia in Serie B. Un'ufficialità arrivata verso le 14 e che ha fatto esplodere la gioia, accompagnata dall'auspicio che le tribolazioni della scorsa nefasta stagione servano di lezione al club arancioneroverde per non soffrire più. «È davvero una bellissima notizia che mi fa molto piacere, prima di tutto per il...