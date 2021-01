L'ATTESA

CORTINA «Stiamo entrando nella fase finale dei Mondiali, un evento lungamente atteso, frutto del grande lavoro e della sinergia fra istituzioni. Le opere sportive sono pronte. Un importante lascito traspare dalla convenzione firmata oggi, per la fase 4: quella degli interventi fondamentali per la nostra località, nei prossimi anni, seppure non specifici per i Mondiali. Abbiamo già iniziato il percorso che ci porterà alle Olimpiadi invernali 2026». Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina ha vissuto ieri un'altra giornata intensa, con la firma della convenzione con Valerio Toniolo, commissario di governo per le opere dei Mondiali di sci alpino 2021, a un mese dall'avvio delle gare: «E' stata una importante occasione di trovarsi con Anas e il commissario, per fare il punto della situazione. Tante le attività fatte, tante in cantiere, ma non ci fermiamo qui, perché si sta già parlando di Milano Cortina 2026 e delle attività che proseguiranno, per i Giochi olimpici invernali. C'è una punta di orgoglio, nel trovarci all'interno di una pandemia, ma di riuscire lo stesso a organizzare un grande evento. Essere tutti assieme, allineati, con un unico obiettivo, farà la differenza».

LA SVOLTA

La conferma che l'evento sarà a porte chiuse, senza pubblico, è un peso: «C'è un grande rammarico, soprattutto da parte di un sindaco: poteva essere non soltanto un evento internazionale, ma soprattutto l'occasione per coinvolgere tutto il paese. Forse talvolta non si è percepita l'importanza di questi Mondiali: la festa e il coinvolgimento, nelle due settimane di gare, sarebbero stati fondamentali. Ci è capitata questa situazione, ma riusciremo comunque a portare ovunque le importanti cartoline della nostra bella Cortina, grazie alla televisione, grazie al digitale. Certo che la parte emozionale, fondamentale dal mio punto di vista, certamente ci mancherà». Il plauso per i lavori fatti non cela il disappunto per le opere non terminate in tempo: «Questo protocollo potrà accelerare talune procedure amministrative auspica Ghedina in passato ci sono stati ritardi, non tutto è stato concluso, certe opere sono soltanto avviate. Per le varianti Anas alla statale 51 di Alemagna, nei paesi del Cadore, c'è stato un corto circuito in qualche ministero e sono serviti due anni per superare la procedura di valutazione ambientale. Se ci sono stati errori, sulla viabilità, per i Mondiali 2021, non possiamo permetterceli per le Olimpiadi 2026. A Roma chiediamo reali poteri commissariali, a chi si occuperà di strade, per poter intervenire, con le risorse che sono già a bilancio». Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere mondiali, ha elencato le opere di questa quarta fase: «C'è il nuovo centro curling, che riguarda in particolare le Olimpiadi 2026; la strada di accesso alla zona artigianale di Pian da Lago, con una nuova rotonda, come intersezione con la statale di Alemagna. Ci sono due propose di privati, con contributo pubblico: il nuovo impianto dal centro verso Socrepes e il parcheggio alla stazione di partenza, con un collegamento fra i due versanti della conca d'Ampezzo».

«CONCENTRAZIONE»

Per Fondazione Cortina 2021 il presidente Alessandro Benetton ha esortato: «Non dobbiamo perdere la concentrazione, in questi ultimi trenta giorni che ci separano dai Mondiali. Stiamo vivendo un momento di grandi interrogativi e alle avversità abbiamo reagito in modo sincrono e ben organizzato, con enti e amministrazioni. Ora dobbiamo portare a casa il risultato, che sarà un evento sportivo di alto livello». Il presidente Benetton ha concluso: «Tante cose sono state ottenute, ma l'evento deve ancora incominciare e sarà importante rimanere concentrati, tenere gli occhi sulla palla. L'incontro di oggi è un aiuto, uno stimolo. Abbiamo capito che il Mondiale sarà a porte chiuse: volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che almeno ci concentriamo su un solo formato. Non dobbiamo tenere aperte alternative».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA