L'ATTESA BELLUNO Tra l'arancione e il rosso. O, per chi preferisce i numeri,

L'ATTESABELLUNO Tra l'arancione e il rosso. O, per chi preferisce i numeri, attorno ai cento millimetri d'acqua in dodici ore. Dalle 3 di questa notte alle 15, sono anche contemplate punte di 180 millimetri. A peggiorare il quadro di quel che succederà nelle prossime ore si mette anche il vento, con raffiche previste tra gli 80 e i 100 chilometri orari. Lo scirocco, invece, farà salire lo zero termico fino a 2600 metri, spingendo le nevicate sopra quota 2000. La breve tregua di maltempo di ieri è comunque servita a riorganizzarsi. Sono...