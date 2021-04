Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTESABELLUNO «Ora stiamo aspettando che i ristori arrivino. E sarebbe bene non tardassero troppo perché si tratta di somme per noi necessarie per poter ripartire». Renzo Minella, responsabile veneto di Anef, l'associazione nazionale esercenti funiviari, fa il punto della situazione dopo un anno che gli impianti stessi sono fermi. E con essi anche le casse. Per questo i 430 milioni di euro stanziati dal Governo centrale con il decreto...