L'attenzione ora si concentra sui bambini e sui ragazzi in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. A breve verranno attivati degli ambulatori riservati all'esecuzione dei tamponi per il coronavirus sui più piccoli. L'Usl della Marca ricaverà gli spazi negli ospedali di Treviso, Conegliano e Montebelluna. Al momento i bambini per i quali si sospetta un contagio da Covid-19 hanno la possibilità di saltare la fila che si forma davanti ai centri dove vengono fatti i test, in questo periodo affollati prevalentemente da persone rientrate nel trevigiano dopo un periodo di vacanza all'estero. Ma per l'azienda sanitaria i più piccoli hanno bisogno di percorsi specifici. Da qui la decisione di allestire i nuovi ambulatori. L'iniziativa rappresenta un nuovo passo in avanti nel contesto del piano organizzativo messo a punto dall'Usl per affrontare al meglio il prossimo autunno. E' il periodo considerato più difficile perché l'epidemia da coronavirus si sommerà all'influenza stagionale. Le due infezioni possono dare sintomi praticamente identici. C'è il rischio che scatti l'allarme a ogni linea di febbre. Tanto più dopo la ripresa delle lezioni. E tutto ciò andrà inevitabilmente a complicare una situazione già pesante dal punto di vista della prevenzione.

Favaro alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA