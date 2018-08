CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATOTREVISO La bomba carta era solo un'esca. Un tranello per richiamare l'attenzione e far esplodere il secondo ordigno, quello vero: una pentola zeppa di esplosivo e chiodi collegata a un innesco a tensione, un filo di nylon piazzato a metà della scala antincendio: se toccato avrebbe fatto saltare tutto in aria. Avrebbe ucciso. È un attentato in piena regola quello subito dalla Lega Nord trevigiana nel suo quartier generale di Fontane, a Villorba, il cosiddetto K3. Un gesto subito rivendicato, sul web, da una cellula anarchica che si...