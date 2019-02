L'ATTACCO VENEZIA Il Sud si lamenta? Se la prenda con chi l'ha amministrato male.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOVENEZIA Il Sud si lamenta? Se la prenda con chi l'ha amministrato male. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ribatte alle critiche che arrivano da mezza Italia nei confronti del progetto di autonomia differenziata. E difficilmente potrà essere contraddetto se si considera che pochi giorni fa lo stesso governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha fatto un'ammissione in tal senso: «Invece di utilizzare l'autonomia come opportunità - aveva detto il presidente della Regione a statuto speciale - l'abbiamo utilizzata per...