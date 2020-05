L'ATTACCO

VENEZIA Il sindaco Luigi Brugnaro ieri mattina era una furia. Si definisce sempre filogovernativo, ma poi finisce per cantarle al Governo senza fare tanti complimenti. Al punto da auspicare, alla fine dell'emergenza, una commissione d'inchiesta sull'operato dell'esecutivo in queste circostanze.

«Sarà necessario - ha detto - che finita questa baraonda il Parlamento istituisca una commissione d'inchiesta per capire cosa è successo in questo periodo. Abbiamo perso due mesi e mezzo senza uno straccio di provvedimento nei confronti degli enti locali».

DATE CERTE

Quello che secondo Brugnaro il Governo sta sbagliando è non dare certezze alla gente che non sa quando e come potrà tornare a lavorare.

«Il mio punto di vista è che prima si sblocca tutto è meglio è - ha aggiunto - Se è vero che le norme vanno rispettate, con la stessa logica insisto sul fatto che debbano essere fornite linee chiare e celeri sulle modalità delle riaperture, perché gli operatori devono organizzarsi. Siamo d'accordo con negozi, bar, ristoranti, gestori degli stabilimenti balneari. Altri Paesi, tra cui la Spagna che ha avuto una situazione più pesante della nostra, stanno riaprendo».

REMIAMO IN SALITA

Da Venezia arriva un appello a fare presto, soprattutto per l'industria turistica.

«Il turismo è collegato a filiere molto ampie. Nel frattempo - e qui l'altro attacco - abbiamo scarcerato persone pericolosissime e mafiosi e qualcuno voleva fare l'indulto per far uscire 6mila persone dalle carceri. Intanto corriamo dietro alla gente che va in spiaggia con i droni. Non c'è niente da fare: stiamo remando in salita mentre agli enti locali non è arrivato quasi nulla».

I TEST SIEROLOGICI

«Ho visto con i miei occhi - ha poi spiegato - 1.500 test sierologici al Taliercio su tutta lo polizia locale e i volontari, persone esposte più della media: nessun positivo. È la realtà».

Intanto, i dipendenti comunali gradualmente tornano in ufficio. Mentre 1.315 persone restano in smart working, i dipendenti in servizio nelle varie sedi sono passati da 673 a 872.

IL SOTTOSEGRETARIO

Le dichiarazioni del sindaco non potevano non provocare una reazione negli esponenti veneziani del Governo. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella: «Questo Governo ha stanziato finora per il Comune di Venezia 271 milioni e altri arriveranno. Per quanto riguarda il Coronavirus, Venezia ha ricevuto 1,3 milioni per i sostegni alimentari. Sono già stati erogati alle Regioni 1 miliardo e 600 milioni di contributi statali per il trasporto pubblico locale, prima tranche di 4,8 miliardi, di cui Venezia beneficerà in quota parte. Stesso discorso per ulteriori 600 milioni, con il prossimo decreto legge in favore delle aziende del Tpl a titolo di mancati incassi dalla vendita di titoli di viaggio».

