L'ATTACCO VENEZIA A Treviso le bombe, a Bergamo le scritte con la vernice rossa.

L'ATTACCOVENEZIA A Treviso le bombe, a Bergamo le scritte con la vernice rossa. Dopo l'attentato alla sede del K3 di Villorba, fortunatamente senza danni né feriti, un'altra sede della Lega è stata presa di mira. È quella della segreteria provinciale del Carroccio di Bergamo, in via Cadore, nel quartiere di Redona. «Prima le bombe nella sede di Treviso, ora queste scritte vigliacche sulla sede della Lega di Bergamo - ha detto il leader della Lega e viceministro Matteo Salvini - Provano a intimidirci ma non ci riusciranno. Noi andiamo...