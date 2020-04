LA RABBIA

TREVISO Controlli straordinari, voli di droni in deroga alle autorizzazioni Enac, il diritto alla privacy che diventa lettera morta d'improvviso ed è possibile mettere il naso, anzi il drone, nelle vite di ciascuno di noi, compreso chi esce in costume sul balcone di casa a prendere il sole. Ma dov'è questo imponente dispiegamento di forze di polizia quando si parla di furti in abitazione? A chiederselo Cristian Demma, che amministra il numerosissimo gruppo Facebook Furti in corso. La notte di Pasqua ha affidato le sue considerazioni a un post sul web e subito sono partiti i commenti di condivisione e i like 400 in poche ore per il Demma-pensiero.

LA STRATEGIA

E lui, incavolato, continua: «Elicotteri in volo per scovare feste sui tetti, moto della polizia locale lungo stradine sperdute, protezione civile a passeggio per controlli ma soprattutto vicini spia che annotano tutto di tutti, foto immediate di gente che corre con alta definizione. Tutto bene, tutto corretto. Però mi vengono dei dubbi. Quando abbiamo chiesto più controlli come deterrente ai furti è stato fatto davvero pochino. Un paio di pattuglie in più in orario serale in tutto il territorio trevigiano e soltanto per qualche settimana. Poi, basta. Forse, questa strategia non va bene». Demma è conosciuto e seguito. In prima linea per il controllo dei furti, ha messo in piedi una rete costituita dalla gente comune: «Chi vede segnala alle forze dell'ordine, perché la vigilanza è la prima carta da giocare per far diminuire quella che è una piaga sociale».

LA LEZIONE

Poi far due conti e lancia la bordata. «A novembre sono stati denunciati un migliaio di furti tra questura e carabinieri. Sono molti di più, lo sappiamo, perché in tantissimi non presentano nemmeno più la denuncia. A novembre, però, nessun dispiegamento di forze dell'ordine. Certamente la polizia locale faceva molti più controlli sul traffico mentre adesso presidia con accuratezza il territorio. Così come la polizia in moto. Ora pattuglia zone dove nei mesi scorsi si verificavano scippi e tentativi di violenze nei confronti delle donne. Dobbiamo imparare dai controlli in tempo di Covid e capire che si dovranno fare anche dopo, quando il Covid sarà sparito ma i furti resteranno». Alla fine, però, una raccomandazione: «Non giratela in polemica, mi auguro che i controlli rimangano anche quando l'emergenza sanitaria sarà finita. Perché i delinquenti non siamo noi che usciamo di casa in questo periodo ma i ladri». (v.l.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA