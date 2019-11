CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOBELLUNO «Senza senso né necessità», in pratica uno sfregio. E' drastico il giudizio di Italia Nostra sezione di Belluno in merito al mini villaggio di casette in legno allestito in piazza dei Martiri. Il mercatino, posizionato sopra una piattaforma in legno che uniforma la pavimentazione dei giardini, ottiene il pollice in giù dall'associazione ambientalista. Bocciato senza possibilità di recupero. «Il Natale è la festa dei bambini e delle famiglie commentano i soci ed è normale che il centro città si adorni di luci e di...