L'Ater accelera verso il co-housing e aggiorna le graduatorie a S. Quirino

EDILIZIA PUBBLICA

PORDENONE Per affrontare il tema dell'emergenza legata alla marginalità abitativa, l'Ater di Pordenone ha da tempo avviato un progetto legato al cohousing, cioè all'abitare sociale. Due strutture sono rispettivamente in fase di progettazione e di realizzazione. Potranno ospitare sia persone (soprattutto anziane) sole ma anche donne vittime di violenza domestica che necessitano di protezione e di un luogo sicuro dove vivere.

IL BANDO

Da oggi, invece, sarà pubblicato il bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di San Quirino. La nuova graduatoria servirà per le assegnazioni di sette nuovi alloggi in fase di realizzazione a San Foca oltre ad altri che si renderanno disponibili a seguito di rilascio degli esistenti. Il presidente dell'Ater, Giovanni Tassan Zanin ha motivato la pubblicazione del nuovo bando con la necessità di aggiornare la graduatoria dopo sette anni dall'entrata in vigore di quella attualmente vigente. Nel frattempo sono cambiate le condizioni delle famiglie ed i requisiti di accesso previsti dalla normativa regionale. «È doveroso pertanto - ha dichiarato Tassan Zanin - assegnare i nuovi alloggi di San Quirino a famiglie di cui è stato accertato il bisogno abitativo in linea con le vigenti disposizioni di legge». Le domande, redatte su apposito modulo fornito dell'Ater, da ritirarsi anche nella sede del suddetto Comune, ovvero scaricabile anche dal sito web dell'Ater (www.pordenone.aterfvg.it), devono pervenire alla sede dell'Ater in via Candiani a Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA