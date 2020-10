VENEZIA Da ieri e fino a data da destinarsi, l'Ateneo Veneto sospende tutte le sue attività in presenza, ma le continuerà sul web, trasmettendo incontri, dibattiti e presentazioni di libri sulle piattaforme diventate popolari durante la scorsa primavera e sui suoi canali social. La decisione è stata presa dal direttivo per dare un segnale di responsabilità e per dare un'alternativa alle tante persone che agli incontri pubblici andavano malvolentieri a causa dei timori di contagio. La sede è sempre stata protetta e sorvegliata da un punto di vista sanitario, e quindi la chiusura è una preoccupazione in più.

A comunicarlo, con un certo rammarico è stato il presidente Gianpaolo Scarante.

«L'Ateneo Veneto ha deciso di sospendere le attività pubbliche - ha detto - in considerazione del riaccendersi della crisi pandemica nell'intero Paese e nella nostra Regione, aderendo con convinzione alle prescrizioni del Governo e alle raccomandazioni del Ministro della Salute. Tale decisione risponde altresì alla crescente preoccupazione riscontrata nei soci e negli utenti delle nostre attività ed è in linea con il profondo sentimento di responsabilità civile che ha da sempre caratterizzato l'agire della nostra Istituzione.

L'Ateneo Veneto - conclude - intensificherà la propria presenza sui media informatici ed è certo di riaprire presto le proprie porte, con nuove iniziative e rinnovato impegno non appena sarà possibile».

