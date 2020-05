L'ASSOCIAZIONE

PADOVA «Rappresentano i simboli del nostro passato ma anche un punto di riferimento per guardare al futuro». È uscito il bando della Regione Veneto dedicato alle attività storiche iscritte nell'elenco dei luoghi storici del commercio alla data del 30 aprile 2020. Parliamo di due milioni di euro che verranno destinati per far fronte alle conseguenze dell'epidemia Covid.

«Un intervento importante - sottolinea Alessandra Trivellato, responsabile sviluppo della Confesercenti del Veneto Centrale -. Prima del Covid era stato pensato per interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle attività, oggi è stato trasformato portando particolare attenzione alla situazione in cui stiamo vivendo».

Gli interventi ammissibili saranno finanziati a fondo perduto all'80% da un minimo di mille euro ad un massimo di settemila euro (di contributo) e sono legati alla messa in sicurezza degli ambienti secondo le misure richieste dalla normativa (sanificazione, dispositivi di protezione, arredi per il distanziamento sociale).

C'è spazio anche per le nuove soluzioni digitali (ad esempio per gestire la vendita online con nuovi e-commerce) e per gli investimenti dedicati agli acquisti per cicli o motocicli elettrici per la consegna a domicilio. La Fondazione Negozi Storici di Confesercenti seguirà con una persona dedicata le domande di finanziamento. «Crediamo che questa scelta regionale - prosegue la responsabile Trivellato - sia stata dettata dalla volontà di dare ulteriore sostegno a quelle attività che in questi mesi non hanno potuto proseguire il proprio lavoro e che oggi si rimettono in moto con nuovi strumenti quali la consegna a domicilio, la presenza on-line e la vendita on-line. Si tratta di un intervento importante da parte della Regione, ma speriamo anche che sia il primo di altri interventi dedicati ai nostri locali storici. E che quindi si possano trovare ulteriori risorse per interventi strutturali e di riqualificazione come era in essere prima del Covid. Questa - conclude - è una categoria importante per il nostro territorio che come Confesercenti stiamo seguendo da tempo. Per valorizzare queste attività che hanno fatto e fanno la storia di Padova e del Veneto». Le domande vanno presentate dal 1 giugno al 22 giugno per informazioni è necessario scrivere a progettazione2@cescotveneto.it.

