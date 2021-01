VENEZIA (C.M.) Scende in campo contro la chiusura dei Musei civici di Venezia anche DO.VE, lassociazione nata nel 2018 per promuovere la cultura e unaccoglienza allinsegna della cortesia e del decoro. Gli associati sono tutti titolari di attività o residenti della zona di Dorsoduro. Processi decisionali trasparenti e il diritto ad essere informati degli orientamenti prima che le decisioni vengano prese. Questo è quanto chiede DO.VE che ha deciso di condividere e sottoscrivere lappello lanciato dalla rivista on line indipendente Ytali in difesa dei Musei Civici Veneziani.

«La decisione di chiudere ad oltranza stupisce doppiamente perché sono appena arrivati quasi otto milioni da parte del governo alla Fondazione Musei Civici come sostanzioso ristoro per la mancata bigliettazione sul 2020 - si legge nellappello di Ytali - Dunque ci troviamo nella situazione paradossale per cui il bilancio della Fondazione non patisce sofferenze gravi mentre i dipendenti, per lo più in cassa integrazione, hanno davanti un futuro incerto con pesanti riduzioni nei già magri stipendi».

DO.VE condivide anche la presa di posizione dellAssociazione Piazza San Marco. «Una decisione importante come chiudere ad oltranza i Musei di Venezia dovrebbe essere presa di concerto con le realtà produttive. Farebbe onore al sindaco riconoscere lerrore di valutazione e prendere atto del sentire comune della cittadinanza, delle realtà economiche, del mondo della cultura», rileva in una nota lassociazione. «Non si deve però sfruttare la vicenda per finalità di polemica politica, questa potrebbe essere piuttosto loccasione per lavorare a vantaggio della città in maniera ponderata. Apprezzabile, in tal senso lorientamento alla mediazione del vicesindaco Andrea Toamello, un segnale positivo che raccogliamo con interesse».

All'appello aderisce anche Andrea Ferrazzi, senatore Pd: « Condivido l'appello di aprire i Musei civici di Venezia - afferma - La città deve dare segnali di ripresa. Firenze lo sta facendo, così come molte altre città d'arte. Abbiamo trasferito dal Governo a Venezia 8 milioni di euro proprio per coprire le mancate entrate e rilanciare i musei, non semplicemente per sistemare il bilancio del Comune e delle istituzioni collegate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA