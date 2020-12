L'ASSISTENZA

BELLUNO Attivata l'Usca anche a Belluno. Si tratta delle ormai note Unità speciali di continuità assistenziale che svolgono un ruolo di fondamentale importanza: seguire e monitorare le persone positive a domicilio. Quella di Feltre è operativa già da un mese, ora anche Belluno. È una boccata di ossigeno per i medici di base, ma anche per l'azienda sanitaria costretta a confrontarsi con un numero sempre più elevato di ricoveri. Il problema, però, risiede nella difficoltà di reperire medici disponibili a entrare nelle Usca. Ce ne sono pochi e quasi tutti soffocati dalla grande mole di lavoro negli ospedali.

L'UNITÀ

L'Usca di Belluno, con sede a Sagrogna, è stata attivata ieri, come ha spiegato il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno in una diretta dal suo canale Facebook. Undici medici saranno operativi sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Sono Giovanni De Col, Daria Zuffi, Alessandro Ceschia, Giorgia Dal Zilio, Margherita Prior, Filippo Michele Fieramonte, Marco Agostini, Alberto Petterle, Margot Nerenzi, Carlotta Zarri e Marco Balducci. «Tra i compiti di questa unità speciale la gestione domiciliare dei pazienti Covid positivi ha spiegato ieri nella diretta il direttore generale dell'Usl Adriano Rasi Caldogno . Coloro cioè che non necessitano di un ricovero ospedaliero ma che, allo stesso tempo, devono essere seguiti con specifiche terapie. La maggior parte non ha sintomi e, se ne ha, sono molto lievi». Le Usca lavorano in sinergia con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il Pronto Soccorso e gli specialisti dell'ospedale. È importante sottolineare che non possono essere attivate dal privato. «È un'operazione che compete ai medici, al 118 o agli ospedali chiarisce Rasi Caldogno . L'equipe di medici è dotata della strumentazione necessaria, come gli elettrocardiografi portatili o i saturimetri, per monitorare i parametri più significativi. Dopo ogni intervento vengono compilate le schede di monitoraggio».

L'ATTIVITÀ

Per capire l'attività delle Usca basta dare un'occhiata a quelle di Feltre che conta 5 medici e diversi infermieri. Da novembre a oggi sono 1.000 le persone passate in sorveglianza attiva. Di queste, circa 50 sono sintomatiche e hanno bisogno di essere viste di persona. A novembre ci sono state quasi 300 visite a domicilio (circa 8-10 al giorno). «Le Usca ha proseguito il direttore generale rappresentano un tassello importante nella nostra strategia. Ci permettono di gestire al meglio i pazienti affetti da covid-19 trattenendoli il più possibile a domicilio attraverso un'adeguata assistenza medica. L'idea è di rinforzare ulteriormente l'equipe. Per questo continuiamo a cercare medici disponibili per questa preziosa attività». L'avviso è sempre attivo sul sito di Azienda Zero. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail convenzioni@aulss1.veneto.it.

TAMPONI

Su una corsia parallela c'è l'impegno dei medici di medicina generale nell'esecuzione dei tamponi rapidi. Lunedì ne sono stati fatti oltre 350 dai 43 medici (su 132) che hanno iniziato lo screening sui propri pazienti. L'azienda sanitaria ricorda però che «i tamponi sono mirati. Vengono eseguiti su coloro che manifestano sintomi tali da consigliare quest'azione». Rimangono valide tutte le misure in grado di arginare la diffusione dei contagi. Quelle che Rasi Caldogno ha definito «le armi più affilate nella lotta al virus». Quindi indossare la mascherina, lavarsi le mani spesso, evitare gli assembramenti. «Il presidente Zaia ha concluso il dg Usl ha ricordato più volte che il fatto di rientrare in fascia gialla dipende da diversi indicatori e che la situazione è in continua evoluzione. Il rischio di passare in fascia arancione, con misure piuttosto impattanti sulla vita sociale ed economica, ci deve spingere a mantenere alta l'attenzione».

Davide Piol

