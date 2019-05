CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSISTENZABELLUNO Assistenza psicologica come nel post Vaia, soldi per lavori di somma urgenza, monitoraggio continuo. La Provincia non sta a guardare, anche se, come è assodato da ieri, la competenza per la frana di Schiucaz è del post-emergenza Vaia, quindi soggetto attuatore sarà Veneto Strade. «Noi abbiamo anticipato oggi che faremo parte del tavolo tecnico - ha spiegato Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato provinciale per la Protezione civile -. Ci saremo, pronti agli interventi da fare. Abbiamo stanziato per lavori di somma...