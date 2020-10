L'ASSESSORE

VENEZIA Non una chiusura, ma la volontà di restare accanto agli esercenti finché non si sarà placata la buriana progettando però il futuro «perché con questo virus ci dovremo convivere e allora vanno studiate strategie per non farci trovare impreparati».

Sebastiano Costalonga, da una settimana sulla sedia di assessore al Commercio del Comune di Venezia, apre le braccia alle richieste dei caffè storici di Piazza San Marco, preoccupati per un inverno capace di entrare nella storia con la chiusura volontaria di alcuni degli storici caffè. Non un'imposizione - come fu durante il lockdown - ma una scelta precisa, figlia di incassi al lumicino durante la stagione estiva. La speranza, ora, è la concessione dell'uso degli ombrelloni ottenuti in estate almeno fino a fine pandemia (il 31 gennaio 2021), l'installazione di riscaldatori e l'estensione dei plateatici gratuiti fino a giugno dell'anno prossimo, dopo che il Comune ha già esteso l'attuale situazione a fine anno.

NESSUNA OPPOSIZIONE

È dall'ultimo punto, quello che più riguarda da vicino le casse di Ca' Farsetti, che parte l'assessore Costalonga. «Siamo sinceri, l'indicazione è che i soldi, Cosap compresa, servono per fare iniziative che possano portare il turismo di qualità».

Ma la premessa è tutt'altro che l'antifona a un muro contro muro: «Se però il problema continua ad andare avanti e magari non si fa nemmeno il Carnevale, cosa che noi speriamo non accada, saremo pronti ad intervenire come abbiamo sempre fatto». Tradotto: l'ipotesi di una proroga fino all'estate dei plateatici gratis in Piazza, ci può stare. «Se invece riparte il Carnevale, magari rimetteremo la tassa prima. L'obiettivo però è di non dare provvedimenti a pioggia ma lavorando sul fatturato, fare interventi mirati. Mi auguro però di ragionare con i gestori dei caffè di Piazza sul rilancio del turismo di qualità, vorrebbe dire avere l'emergenza alle spalle».

LA SOPRINTENDENZA

L'altra partita chiama in campo la Soprintendenza, bypassata dal decreto Rilancio in estate sui pareri vincolanti per gli ombrelloni panna a San Marco, in scadenza il 31 ottobre. «Ho chiesto un passaggio con loro, li ringrazio per la disponibilità mostrata in estate - continua l'assessore al Commercio - Per il futuro, su Piazza San Marco dobbiamo ragionarne, trovare altri sistemi, magari delle tende e non ombrelloni. Serve però una progettualità in accordo con la Soprintendenza: insomma ci devono dare loro l'indicazione migliore per realizzare questo tipo di coperture». E le lampade riscaldanti? «Sono necessarie in questo periodo, i clienti preferiscono rimanere all'esterno e anche qui l'indicazione deve arrivare da loro. A Mestre - prosegue Costalonga - dove c'è già l'autorizzazione alle lampade riscaldanti, ho contattato i pompieri per capire se si possano utilizzare altri mezzi per sostituire la lampada elettrica, molto costosa. Su Venezia stiamo cercando un accordo con la Soprintendenza. Noi però dobbiamo mostrare una città viva e accogliente».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA