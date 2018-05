L'assessore Riccardi: «Valutare la mole di traffico e nuovo ponte sul Meduna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RIMEDIPORDENONE La nuova giunta regionale si è appena insediata. Della Pontebbana, direttrice cruciale per tutto il Friuli Venezia Giulia si è parlato anche in campagna elettorale. Ma adesso è finita, adesso è arrivato il tempo dei progetti e delle idee. Quelle realizzabili, buone per le commissioni e non solo per le piazza. Per questo, nei giorni più neri per il traffico e gli incidenti in regione, è intervenuto anche il neo vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Ha parlato anche della statale 13 e...