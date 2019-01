CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSESSORE REGIONALERoberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico in Regione Veneto, leghista: qual è stato il suo giudizio quando è nato il governo giallo-verde?«Non ho dato un giudizio qualitativo, ma di opportunità. Era l'unica via possibile per evitare agli italiani di andare al voto ad oltranza. È stata una scelta obbligata».Dopo sette mesi cosa pensa?«Tenendo conto della diversità dei due partiti, francamente pensavo peggio».Converrà che per molti veneti, e non solo leghisti, il Reddito di cittadinanza è un pugno nello...