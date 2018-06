L'assessore De Bortoli: «Servono 80mila euro, ma noi li troveremo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOPORDENONE «In sede di variazione di bilancio chiederemo la possibilità che vengano destinati 80mila euro per la sistemazione del parco archeologico di Torre. Qualora non dovessero essere erogati nella misura completa, nessun problema: procederemo per lotti. Una cosa è certa: quel sito verrà sistemato e, grazie ad un intervento mirato, verrà reso non soltanto fruibile ma soprattutto interessante dal punto di vista turistico». L'assessore comunale Walter De Bortoli prende spunto della rimostranze del Movimento 5 stelle per...