VENEZIA «Domenica Actv ha fatto uno sforzo straordinario, mettendo in campo in poche ore ben 72 corse bis sulle linee di terraferma più un rinforzo tra le 16 e le 20 sul tram più diversi bis in vaporetto e in motoscafo. Più di questo, oggettivamente, non si poteva fare».

L'assessore alla Mobilità, Renato Boraso, non cerca una difesa d'ufficio ma ricorda esattamente le risorse messe in piedi dall'azienda di trasporto pubblico per far fronte ad una domanda abnorme rispetto all'utenza che si vede nei giorni infrasettimanali.

«Valuteremo con i dirigenti del settore acqueo e di quello terrestre di rafforzare ulteriormente per il fine settimana le corse - prosegue l'assessore - e per essere pronti per quello che potrebbe accadere i prossimi sabato e domenica e quelli successivi. Molto dipende anche dalla situazione meteorologica. È logico che se è una giornata primaverile la gente si riversa nelle città, se invece piove e il tempo è brutto si tende a restare a casa. Questo sabato pare che non ci sarà clima primaverile, tra l'altro».

Per Boraso, comunque, l'azienda è al di fuori di ogni sospetto in questo sforzo, perché - a suo dire - davvero tutto quello che poteva fare lo ha fatto.

«L'azienda vive anche un momento di grave tensione sindacale in evoluzione - spiega - e anzi colgo l'occasione per ringraziare di questo tutti i dipendenti e i responsabili di Actv, dato il momento di difficoltà oggettiva, per la massima collaborazione dimostrata. Tutti questi bis organizzati in pochissimo tempo non sono cosa di cosa di poco conto. Cercheremo, ringraziando azienda e dipendenti, di strutturare servizio il servizio tra le 16 e le 20 con la logica del bis perché non abbiamo la sfera di cristallo per sapere quanti veronesi o vicentini arriveranno in giornata».

Comune e azienda cercheranno dunque di rispondere meglio alle variazioni della domanda di trasporto, anche se resta la variabile meteorologica che potrebbe sballare le stime.

«Ad ogni buon conto - conclude l'assessore - ci fa piacere vedere tanti veneti in città, anche perché con loro le attività hanno lavorato. Oggi (ieri per chi legge) è tornato il deserto con ristoranti che non lavorano e che al limite hanno fatto un paio di coperti. Un po' di presenza non è poi così male. Dovrebbe essere solo distribuita meglio».

M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA