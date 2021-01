L'assessore pordenonese Cristina Amirante è stata contagiata dal Covid il 18 novembre con il sindaco Ciriani. Poi la guarigione, e ora il test sierologico per «aiutare la ricerca» e «capire il livello di protezione degli anticorpi». Un livello definito ancora «molto alto», a più di due mesi dall'infezione. «Ho scelto di verificare il mio livello di immunità - ha spiegato -. Non solo per poter svolgere la mia attività quotidiana con la consapevolezza di quale sia la mia situazione immunitaria rispetto al virus che sta sconvolgendo la nostra comunità; non solo per lasciare spazio, quando sarà il momento, a coloro che non essendo immuni, devono avere la precedenza nel vaccinarsi; ma anche perché i dati sull'evoluzione del virus sono pochi e sono quelli la fonte primaria per studiare il nemico e sconfiggerlo presto e bene. Uno studio dell'università di New York, apparso questa settimana su Nature, parla di dati incoraggianti su coloro che hanno contratto il virus e hanno sviluppato l'immunità.

Anche nel mio settore, in urbanistica come in mobilità, sono i dati a breve e a lungo termine che indicano lo sviluppo e l'andamento di fenomeni e l'efficacia delle soluzioni adottate e i dati e la loro elaborazione costituiscono parte integrante del processo di sperimentazione. Continuerò a tenere monitorato il livello di immunità nei prossimi mesi».

