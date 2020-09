PORDENONE «Il Comune attende con soddisfazione il riavvio della Fiera cittadina. È importante che ciò avvenga con un evento espositivo e formativo proprio sul fronte del settore delle costruzioni. Il momento è caldo e siamo nel mezzo di cambiamenti importanti che investiranno il settore della casa e dell'abitare perché l'emergenza Covid ha cambiato e sta cambiando anche la cultura del costruire». L'assessore comunale all'Urbanistica e alla mobilità (nonché ingegnere) Cristina Amirante presente alla presentazione di EcoCasa nella sede di Confindustria approfitta dell'occasione per informare sulle nuove iniziative del Comune sul fronte urbanistico. «Già subito dopo l'insediamento della giunta la strada da noi intrapresa - ha sottolineato l'esponente della giunta Ciriani - è andata nella direzione della rigenerazione del patrimonio edilizio esistente al fine di non sfruttare nuovo suolo e di incentivare gli spostamenti ecologici, con i mezzi alternativi all'auto, all'interno della città. Entro fine mese arriverà in Consiglio comunale un provvedimento legato al piano regolatore che punta a mettere a disposizione dei cittadini che intraprenderanno ristrutturazioni con rigenerazione dei bonus volumetrici che si aggiungono ai bonus energetici e alle altre misure nazionali». Tirando le fila dell'incontro di presentazione del Salone sull'edilizia che partirà domani il presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti si è detto soddisfatto «di ripartire dopo un lungo stop al quale siamo stati costretti. Ora correremo per rispettare il calendario da qui a fine anno e per recuperare ciò che è possibile. Subito dopo EcoCasa toccherà a Coiltech (la fiera della tecnologia sul fronte della meccanica e della meccatronica) mentre a ottobre è in programma La Fiera, dedicata alle imprese e ai comparti del territorio.

