DOLO Matteo Bellomo è l'assessore all'Urbanistica del Comune di Dolo che da cinque anni a questa parte ha seguito tutta la pratica di Veneto City. Fino a porre, ieri mattina, la pietra tombale su un insediamento che poteva cambiare l'aspetto ma anche la vita sociale della Riviera del Brenta. «Li abbiamo messi alle strette, sollecitando documenti che non sono mai stati presentati e chiedendo la convocazione di quel comitato di vigilanza che avrebbe dovuto verificare l'andamento dell'operazione», racconta l'esponente del Partito Democratico. Siglato nel 2012, l'accordo di programma per Veneto City aveva coinvolto, oltre ai privati, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Dolo e il Comune di Pianiga. L'insediamento, qualcosa come 700mila metri quadri di superficie, si sarebbe sviluppato quasi interamente sul territorio dolese. «L'accordo di programma sarebbe scaduto all'inizio del 2022 - racconta Bellomo - ma abbiamo preferito non attendere e fare subito chiarezza». Lunedì mattina dal municipio è partita la lettera alla società. Che ieri ha risposto: Veneto City non ci interessa più. E la giunta, di lì a un attimo, ha deliberato: accordo di programma decaduto. «L'avevamo promesso in campagna elettorale, ci siamo arrivati», ha commentato Bellomo. (al.va.)

