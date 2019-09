L'assessore: «Adesso che vivete qui, imparate a rispettare la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Rispettare Venezia deve essere un obbligo anche per gli studenti che da mezzo mondo affollano le università della città. È quello che ha ricordato l'assessore al turismo Paola Mar al terzo appuntamento degli International Welcome Days dell'Università Ca' Foscari. Mar ha spiegato agli oltre 200 studenti le particolarità di Venezia e la campagna social per sensibilizzare al rispetto della città #EnjoyRespectVenezia.«Sono qui innanzitutto per chiedervi, mentre frequenterete l'università, di non comportarvi in maniera scorretta o...