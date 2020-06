L'ASSEMBLEA

VENEZIA Per spirito imprenditoriale devono guardare avanti. Così, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie necessarie per prevenire il contagio, gli industriali non hanno rinunciato a ritrovarsi di persona, mascherina al volto, nella sala convegno Vtp al terminal passeggeri. Circa 150 le sedie disposte a distanza di due metri una dall'altra per l'assemblea generale di Confindustria Venezia - area metropolitana di Venezia e Rovigo - la prima a livello regionale convocata dopo la fine delle fase emergenziale dovuta alla pandemia. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, a cominciare dagli associati, che parcheggiano in un piazzale vuoto, con la sala convegni che si affaccia sul molo, che abitualmente ospita le navi da crociera, desolatamente deserto.

SCALO IN STALLO

Un segno, anche dello stallo che in questi giorni si trova ad affrontare il porto di Venezia, dopo la bocciatura del bilancio dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) da parte dei rappresentanti di Regione e Città metropolitana nel Cda. «Non ci voleva - commenta il presidente degli industriali Vincenzo Marinese a margine dell'incontro - ma non accetto neanche strumentalizzazioni politiche su quanto avvenuto. Se non c'erano i presupposti, chi non ha approvato il bilancio ha fatto bene». Certo, quanto avvenuto rischia di togliere al sistema produttivo veneziano un asse portante. «Il porto deve funzionare - ha ribadito Marinese nel corso del dibattito sulla Zona logistica semplificata con l'assessore regionale Alle Attività produttive Roberto Marcato e il direttore del Gazzettino Roberto Papetti - E su questo ci sono molte preoccupazioni: si devono fare gli scavi, ma bisogna parlare anche di grandi navi: quando un grande armatore se ne va, non si fa una gran bella figura». Riferimento esplicito al colosso Royal Caribbean che ha deciso di spostare a Ravenna fino a fine stagione una delle sue ammiraglie.

Da Roma, intanto, arrivano rassicurazioni sullo scalo veneziano. «Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha sempre seguito con attenzione le recenti vicende che stanno interessando i porti di Trieste e Venezia», si legge in una nota dello stesso ministero di ieri sera. Il «Mit ha formalmente incaricato la competente Direzione ministeriale di procedere ad approfondimenti tecnici e amministrativi sulla correttezza dei rilievi formulati dai due componenti del comitato di gestione in merito all'approvazione del rendiconto, senza però trascurare il parere favorevole espresso, a questo proposito, dai revisori dei conti. Qualsiasi futuro provvedimento del ministero sarà conseguente all'esito di tali verifiche», conclude la nota.

LA NOMINA

In attesa che le acque, metaforicamente parlando, si calmino, l'assemblea degli industriali ha chiuso la sua assemblea con l'elezione del nuovo vice presidente: si tratta di Gigliola Arreghini, che subentra a Fabrizio Trevisiol. Presidente e amministratore delegato dell'azienda Cap Arreghini, è referente comprensoriale del Portogruarese e fa parte della commissione paritetica per la fusione tra l'Associazione degli industriali di Venezia e Rovigo e Assindustria Venetocentro. È inoltre componente della Commissione direttiva del Gruppo pitture e vernici di Federchimica. «A Gigliola Arreghini, che fa il suo ingresso nella squadra di presidenza, rivolgo il mio augurio di benvenuto ha dichiarato il presidente Marinese - Grazie alla sua consolidata esperienza all'interno del sistema confederale, sarà di grande supporto alla nostra Associazione nell'affrontare la complessa fase di cambiamento e innovazione che l'emergenza Coronavirus impone alle nostre attività produttive». (a.fra.)

