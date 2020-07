L'ASSEMBLEA

PORDENONE L'inchiesta avviata dalla Procura di Pordenone nei confronti dell'ex presidente dell'Atap Mauro Vagaggini piomberà oggi anche nell'assemblea dei soci della società del trasporto pubblico locale. La riunione annuale dei sindaci dei Comuni soci - quest'anno per motivi di sicurezza sanitaria e spazi più ampi si svolgerà nella sala consiliare del centro Aldo Moro di Cordenons - arriva proprio a ridosso della notizia sull'indagine per peculato che riguarda l'ex presidente. E in un clima che non potrà che essere piuttosto pesante i soci saranno chiamati a esprimersi e a votare sulla richiesta, che sarà avanzata dall'attuale Cda uscente guidata da Narciso Gaspardo, della procedura dell'azione di responsabilità nei confronti di Vagaggini. La richiesta riguarda la possibilità di poter accertare in giudizio i presunti e eventuali illeciti o inadempimenti che vengono ipotizzati nei due esposti che il vertice societario ha presentato alla Procura. L'azione di responsabilità sulla quale i soci di Atap dovranno decidere ha l'obiettivo di portare la vicenda - per la quale è stata avviata l'indagine penale - anche sul piano civile ed eventualmente risarcitorio nel caso in cui venissero accertati eventuali illeciti da parte dell'ex presidente nel periodo di gestione da lui guidato. In assemblea la richiesta sarà illustrata e motivata. Ed è piuttosto probabile - almeno da quanto si apprende alla vigilia della riunione - che i sindaci soci diano il via libera anche alla luce dell'indagine della magistratura appena avviata.

IL RINNOVO

Ma l'ordine del giorno dell'assemblea prevede anche altri importanti punti, più di carattere strettamente politico-amministrativo. Uno di questi riguarda proprio il rinnovo della cariche sociali della società. L'attuale Cda (oltre che dal presidente Narciso Gaspardo è composto da Vincenzo Milanese, Giulia Bevilacqua, Luigi Bonomo e Giulia De Marco) è in scadenza e si presenta dimissionario all'assemblea. Da quanto emerge dalle trattative che negli ultimi giorni si stanno svolgendo tra i sindaci - in particolare dal primo cittadino di Pordenone Alessandro Ciriani e dai colleghi di Cordenons, Porcia, Brugnera, San Vito che sono i Comuni con il maggior peso in termini di quote - ci sarebbe una consolidata intenzione di confermare l'attuale presidente anche per il prossimo triennio. Il lavoro e il ruolo da lui svolto, sarebbero d'accordo sindaci dei diversi schieramenti politici, vengono riconosciuti sul piano delle competenze tecniche. Sul nome di Narciso Gaspardo, proposto tre anni fa dal sindaco Ciriani come figura tecnica super-partes, convergerebbero i favori della maggioranza dei soci. La questione che fa discutere i sindaci e i partiti riguarderebbe invece alcuni cambi tra i componenti del Cda. In particolare la Lega (stavolta a differenza di tre anni fa Porcia esprime un sindaco leghista) avrebbe puntato i piedi per ottenere un peso maggiore nel Cda: il nome che circolava era quello di Massimo Zoppi, segretario del circolo leghista cittadino. Il centrosinistra, che ora esprime due componenti nel Consiglio, potrebbe vedersi ridurre il peso a uno solo: il posto potrebbe essere occupato da una donna. Per Bonomo si sussurra per una conferma. Forza Italia svelerà oggi il nome. Insomma, alla vigilia si respirava parecchia tensione e non è escluso che si possa arrivare - in Atap sarebbe la prima volta - alla conta con la presentazione di due diverse liste di nomi. Un altro punto riguarda la sospensione del pagamento dei dividendi: il Cda per prudenza chiederà ai soci di congelare fino all'autunno la distribuzione dei circa 4 milioni di utili che il bilancio della società presenta. Troppe le incertezze su come dovrà essere affrontata l'organizzazione del servizio di trasporto in autunno anche rispetto a come sarà gestito il riavvio delle scuole.

