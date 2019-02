CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAdal nostro inviatoVICENZA Avanti con il rimborso agli ex soci di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, costi quello che costi. Il che significa non solo 1,5 miliardi di euro in tre anni, ma anche una probabile procedura d'infrazione: «Dell'Europa ce ne freghiamo», dicono infatti ad una sola voce i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, disposti perfino ad abbracciarsi e a baciarsi malgrado la Tav e la Diciotti e la Francia, pur di mantenere la promessa fatta in campagna elettorale. Anzi, di più: come la norma, così anche i...