GLI SCENARI

VENEZIA È sull'Autorità per la laguna che si misura il primo braccio di ferro post-elettorale tra l'asse Zaia-Brugnaro e il governo. Il risultato elettorale di domenica ha rinsaldato il peso dell'alleanza tra Regione e Comune, alimentando le aspirazioni di un maggior peso specifico del Veneto e della laguna a Roma. Del resto tra le grandi città solo Firenze può contare su una assonanza amministrativa forte con il governo regionale.

L'Autorità rappresenta un po' la linea del Piave per un Brugnaro ancora più forte con l'appoggio della Lega almeno tanto quanto l'autonomia lo è per Zaia. E le due battaglie in fondo sono complementari, perché nella prospettiva di un Veneto autonomo, può trovare rilancio una Venezia dove il Comune abbia quel peso che Brugnaro rivendica nell'Agenzia voluta dal governo. Però, come detto, da Roma arriva il primo muro.

L'OBIETTIVO

È Pier Paolo Baretta, sconfitto da Brugnaro, ma componente del governo come sottosegretario all'Economia, che smorza gli entusiasmi. «Faremo squadra sicuramente per Venezia, ma l'Autorità per la laguna non è il punto da cui partire. C'è ancora tempo, le prossime settimane saranno decisive, ma non credo che il testo definitivo sarà molto diverso da quello di partenza. L'Agenzia per la laguna è stata usata come cavallo di battaglia per la campagna elettorale, la partita vera si giocherà sul recovery fund: aspetto che il sindaco, quando sarà ufficializzata la squadra, ci convochi attorno a un tavolo per parlare di progetti».

In effetti il decreto Agosto dovrà essere convertito in legge entro il 13 ottobre, quindi mancano circa due settimane piene di lavoro: la prossima settimana sarà in discussione in commissione e al Senato, in quella successiva approderà alla Camera per l'approvazione definitiva.

L'articolo 95 è quello che parla di Venezia, molti gli emendamenti richiesti, a partire da quello di Orietta Vanin, Cinque Stelle, che avrebbe voluto una presenza più incisiva all'interno del decreto da parte del ministero dell'Ambiente, «perché Venezia - dice - non è un'Infrastruttura e non può essere considerata come un'autostrada, mentre l'agenzia non aveva ragione di esistere, sarà un doppione di altre strutture. Ed è sconcertante che per il presidente o segretario che la guiderà non sia previsto un titolo tecnico: diventerà l'ennesima poltrona politica».

LO STOP DEL PD

Come per Baretta, anche secondo Nicola Pellicani le richieste del sindaco di Venezia di entrare a far parte dell'Autorità per la laguna o che ci sia una partecipazione nella gestione della struttura sono difficilmente accoglibili dal punto di vista gerarchico. «Un'opera come il Mose, voluta dallo Stato sulla testa dei veneziani, deve rimanere allo Stato che ne deve garantire il funzionamento e il finanziamento deve rimanere da parte dello Stato - è l'opinione ferma del parlamentare Pd - Non si può chiedere il federalismo con i soldi degli altri, non se lo sarebbe mai sognato nessuno da Rigo, a Cacciari, a Costa a Orsoni. Avremo però la garanzia che le decisioni sulla laguna si prenderanno a Venezia, a Rialto, davanti a Ca' Farsetti. E chiederemo che venga ripristinato il nome del Magistrato alle Acque, cancellato da Renzi. Vederemo se riusciremo a riunire la competenza sulle acque, già quello sarebbe un passo avanti importante per il Comune».

Quando il decreto diventerà legge, scatteranno anche i termini per la nomina del commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, che apre un'altra partita importante sul fronte della conclusione dei lavori del Mose.

Raffaella Vittadello

