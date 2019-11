L'asse degli ex sindaci spinge per l'astensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCENARIVENEZIA Manca un mese esatto al referendum per la separazione di Mestre da Venezia, il quinto negli ultimi quarant'anni. Per il voto del primo dicembre gli schieramenti sono ormai definiti. Quattro le opzioni in campo: astensione, voto per il Sì o per il No o nessuna indicazione. Se l'arcipelago autonomista è piuttosto ampio, schierata contro la divisione è la maggior parte delle categorie economiche, così come gli ex sindaci degli ultimi 25 anni, da Massimo Cacciari a Giorgio Orsoni passando per Paolo Costa, tutti allineati sulla...