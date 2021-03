L'ASSALTO

JESOLO Ancora una domenica di assalto sulla spiaggia di Jesolo. Sono state migliaia le persone che ieri si sono riversate sulla costa per trascorrere qualche ora all'aria aperta passeggiando tra il lungomare e il centro cittadino. Di fatto l'ennesima conferma del grande richiamo suscitato dalla città balneare. Ma il notevole afflusso di turisti ha riacceso nuovamente la discussione sul rischio che venga registrata un'impennata di contagi. Una circostanza che preoccupa prima di tutto il sindaco Valerio Zoggia, anche per la conseguenza di dover rinviare l'inizio della stagione.

CONTROLLI RIGOROSI

I controlli della Polizia locale sono stati rigorosi per tutto il weekend, tra arenile e pubblici esercizi. Due le pattuglie impegnate alla mattina, tre al pomeriggio. Sabato due locali sono stati sanzionati: il primo in piazza Mazzini per assembramento e il secondo in piazza Milano perché aperto oltre l'orario consentito. In entrambi i casi i gestori sono stati sanzionati con una multa di 400 euro. Nei loro confronti è scattata anche una segnalazione alla Prefettura che ora dovrà decidere se comminare anche un periodo di chiusura per un periodo compreso tra cinque e trenta giorni. L'attività di controllo è proseguita anche ieri, con controlli all'interno di venti locali. Tantissime, come detto, le persone che hanno raggiunto la città tra pendolari e proprietari di seconde case. Ma anche tantissimi gruppi di giovani. Completi già a mezzogiorno i vari parcheggi, lungo via Adriatico si sono registrate le solite code per entrare in città. Uguale, in serata, lo scenario, ma in uscita. Tutti i locali del lido hanno registrato il sold out domenicale, con code prolungate all'ingresso. La zona compresa tra piazza Drago e piazza Mazzini è stata quella più frequentata. Sulla spiaggia il distanziamento è stato comunque garantito mentre due dei cinque chioschi aperti hanno anche garantito un proprio servizio di vigilanza, ottenendo i complimenti dell'Amministrazione. Irrinunciabile il rito dell'aperitivo, di fatto anticipato al metà pomeriggio dai più giovani con i soliti tour tra i locali. Ed è soprattutto a loro che il sindaco Valerio Zoggia si è rivolto dopo aver fatto un sopralluogo sulla spiaggia. «La voglia di libertà è comprensibile dice il sindaco ma dobbiamo fare attenzione ad evitare assembramenti e a usare correttamente le mascherine. Tra i più giovani in alcuni casi ho visto una soglia di attenzione più bassa, il problema prima di tutto è sanitario ma aumento dei contagi significa anche ritardare il via della stagione creando così seri problemi occupazionali. Non possiamo permetterci che ciò accada». Sulla stessa scia il comandante della Polizia locale Claudio Vanin: «Nulla di scandaloso se la gente si muove per la gita domenicale spiega soprattutto con una bella giornata di sole, il rispetto delle regole però rimane fondamentale, i nostri controlli non mancano mai».

A BIBIONE DISTANZIATI

Tanta gente anche a Bibione per la domenica in riva al mare. Fin dalle prime ore la Statale 14 e la Regionale 74 sono state invase dalle automobili che si dirigevano verso il mare. Presi d'assalto bar e ristoranti della località e lungo la strada che porta a Bibione. Una cartolina d'altri tempi, che fa ben sperare. Se infatti nei locali non sono state registrate problematiche per contenere in sicurezza i clienti, anche sul litorale la gente ha cercato di rispettare le norme con mascherine al volto e distanziamento. Numerosi ospiti ne hanno approfittato per andare nelle agenzie per iniziare a programmare la vacanza. «Dopo un'estate di incertezza, che fortunatamente si è rivelata anche sorprendente, la clientela si sta dimostrando meno perplessa e pronta a organizzare l'estate in piena sicurezza».

CODE A CAORLE

Lunghe code di veicoli ed assembramenti inevitabili anche a Caorle, in particolare in centro storico. Se non fosse stato per le mascherine sul volto di tutti i visitatori, la giornata di ieri non sarebbe stata diversa da una qualunque domenica primaverile pre-pandemia. I vigili urbani hanno controllato per tutta la giornata il flusso di vetture, registrando migliaia di accessi. Al mattino si sono registrati alcuni chilometri di coda in entrata al capoluogo; peggio è andata alla sera quando, in prossimità dell'orario di chiusura anticipata di bar e ristoranti, tutti i visitatori si sono rimessi in auto per rientrare verso casa. La viabilità in orario serale era infatti da bollino rosso, con vetture incolonnata per almeno cinque chilometri. Inevitabili gli assembramenti in centro storico, dove i visitatori si sono concentrati. «Era una situazione prevedibile spiega il vicesindaco Giovanni Comisso in assenza di divieti per gli spostamenti tra i Comuni, nei fine settimana vedremo sempre arrivare molti visitatori desiderosi di trascorrere qualche ora di relax nel nostro centro storico e nelle nostre spiagge. Ho potuto constatare comunque che gli ospiti indossavano sempre le mascherine. Dobbiamo confidare nel buon senso delle persone».

CHIOGGIA, POCHE MULTE

A Chioggia e Sottomarina la massiccia presenza di turisti, che pure ha fatto ben sperare gli esercenti, preoccupa chi, soprattutto sui social, auspica maggiori controlli sui possibili assembramenti. Ieri la vigilanza delle forze dell'ordine non era molto visibile, al contrario di sabato, quando la polizia locale si è fatta vedere sanzionando una cinquantina di vetture che i proprietari avevano lasciato in sosta vietata in riva san Domenico e nella zona del mercato ittico. Alla classica problematica della sosta selvaggia, infatti, si affianca una carenza di parcheggi (anche rispetto alla storica scarsa dotazione cittadina) a causa dei lavori all'Isola dell'Unione. Le sanzioni di sabato, però, non sono servite a dissuadere la massa dei turisti pendolari che anche ieri hanno invaso i parcheggi riservati ai residenti e che, per entrare e uscire da Sottomarina, hanno affrontato lunghe code nell'imbuto costituito dal Lungomare e da viale Mediterraneo.

Giuseppe Babbo

(Hanno collaborato

Marco Corazza,

Riccardo Coppo

e Diego Degan)

