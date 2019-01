L'assalto dei 65mila prima della nuova tassa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTAVENEZIA L'ultimo Capodanno prima della tassa di sbarco. Di fatto una prova generale di ciò che sarà da luglio in poi (quando l'obolo per i turisti giornalieri introdotto dalla legge di Bilancio entrerà in vigore, seppur in via sperimentale) che il giorno dopo fa esultare il sindaco Luigi Brugnaro: tutto a Venezia, nella notte di San Silvestro, è andato per il meglio. Anche, ed è lo stesso primo cittadino ad ammetterlo nei corridoi della Fenice, pochi minuti prima del tradizionale concerto di inizio anno, per merito di chi ha...