CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSALTO ALLA CITTÀVENEZIA D'accordo. È un ponte fantozziano per alcuni che va da venerdì a martedì, ma tanta gente, con pioggia e vento, a novembre si è vista raramente in passato. Così, anche in una ricorrenza in cui i veneziani e i loro parenti dalla terraferma si trovavano sul battello per il cimitero di San Michele, ieri si sono trovati tra piazzale Roma (parcheggi esauriti dalle 12.30 con deviazione obbligatoria al Tronchetto) e la stazione un muro umano di turisti diretti alle isole. Una follia alla quale, per fortuna, ha posto...