L'ASPETTO SPORTIVO

VENEZIA Per il Venezia, nonché per un Pordenone altrettanto disorientato, la giornata di ieri è trascorsa nella vana attesa di chiarimenti ufficiali da parte dei vertici del pallone. La patata bollente è nelle mani di Federcalcio e Lega B (in linea diretta col Comitato Tecnico Scientifico del Governo) ai quali la società arancioneroverde si è subito rivolta per sapere (oggi?) se sabato 20 giugno potrà o meno disputare il derby triveneto in programma allo stadio Rocco di Trieste (ore 20.30).

IL NODO QUARANTENA

Tutto ruota attorno alla cosiddetta quarantena soft, quella che, pur in presenza di un giocatore contagiato, consentirebbe ai suoi compagni di uscire dalla struttura concordata per giocare la partita. Tutto ciò a patto che all'esame del tampone, effettuato la mattina stessa della gara, risultino negativi. Il problema è che questo alleggerimento è ancora frutto solo di un'intesa di massima e verbale, mentre per iscritto continua a far fede il protocollo pubblicato il 22 maggio. Il quale stabilisce il divieto di qualsiasi rapporto estraneo al gruppo squadra per 14 giorni, quindi, in assenza di una rapida modifica normativa, il Venezia non potrebbe interagire affrontando il Pordenone. In compenso i lagunari stasera avranno sicuramente le idee un po' più chiare sulla loro missione-salvezza.

LA RIPARTENZA

Alle 18.30, infatti, il campionato di Serie B riapre a tutti gli effetti i battenti con il recupero Ascoli-Cremonese, sfida che vede il team di Alessio Dionisi parte in causa. Ciò perché al Del Duca si affrontano proprio le due avversarie più vicine a Modolo e compagni, i quali, avendo disputato 90' in più, condividono il quint'ultimo posto a 32 punti a braccetto con i marchigiani padroni di casa. Di due lunghezze, invece, il margine sui lombardi, attualmente quart'ultimi a quota 30 davanti al terzetto di candidate alla retrocessione diretta, Cosenza, Trapani (entrambe a 24 dopo il -1 inflitto ai siciliani) e il Livorno (18). Inoltre proprio l'Ascoli dovrebbe essere il primo avversario del Venezia al Penzo, venerdì 26 giugno (ore 21), per uno scontro diretto che sarà uno snodo fondamentale nella bagarre per strappare la permanenza nella cadetteria. In sostanza stasera all'ora di cena, quando tutte le 20 squadre di B si saranno messe in pari con 28 partite giocate, i lagunari conosceranno la loro vera posizione sulla griglia di partenza di un mini-campionato di 10 giornate. Curiosamente rispetto al 22 febbraio, quando la partita era stata rinviata a causa del primo allarme-coronavirus, sia l'Ascoli sia la Cremonese hanno cambiato allenatore, con lo spagnolo Guillermo Abascal promosso dalla Primavera al posto di Roberto Stellone sulla panchina bianconera e Pierpaolo Bisoli per Massimo Rastelli su quella grigiorossa.

I CONTRATTI

Peraltro proprio l'ex padovano Bisoli si trova nella stessa situazione di incertezza di moltissimi giocatori, avendo il contratto (o l'accordo di prestito con le varie società di appartenenza) in scadenza il 30 giugno. Su questo fronte se ne dovrebbe sapere di più giovedì 25, giorno del Consiglio federale della Fifa che discuterà dei nuovi regolamenti stilati per affrontare l'emergenza Covid-19: nell'aria c'è la necessaria proroga dei contratti in scadenza tra due settimane (ben 13 per il Venezia ma 12, ad esempio, per la Cremonese) che dovrebbero essere prolungati di altri due mesi in Italia il nuovo termine dei campionati 2019/20 è il 20 agosto (compresi eventuali playoff e playout) allungando la stagione attuale a 14 mesi e riducendo a 10 quella 2020/21 al via sul piano burocratico il 1. settembre. (M.Del.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA