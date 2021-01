L'ASPETTO SANITARIO

BELLUNO Centralino intasato e profilo Facebook dell'azienda sanitaria inondato di domande. Le due giornate di sperimentazione del vaccino agli over 80, tramite i medici di medicina generale, hanno fatto emergere un dato: gli anziani vogliono immunizzarsi. E, soprattutto, vogliono farlo prima possibile. Per questo motivo, ieri, il telefono dell'Usl 1 Dolomiti ha cominciato a squillare già dalle prime ore del mattino: «Mio padre ha 82 anni, quando potrà vaccinarsi?». Oppure: «Come funziona per gli over 80? Devono prenotarsi o li chiamate voi?». Insomma, una grande confusione che ha dimostrato tuttavia la volontà, per lo meno degli anziani, di vaccinarsi. Tra lunedì e martedì, in anticipo su tutte le province venete, hanno avuto la prima dose delle fiale Pfizer 400 persone con più di 80 anni. Ciò è stato possibile grazie a una disponibilità improvvisa di vaccino arrivata sabato scorso da un'altra usl. La sperimentazione, a causa anche della vicinanza con l'ospedale, è stata seguita dai medici di famiglia della Medicina di Gruppo Integrata di Cavarzano, nella sala della Parrocchia. Gli anziani sono stati selezionati e chiamati con due tornate pomeridiane di vaccinazioni dalle 15 alle 20. «Non ci sono state reazioni avverse significative specifica l'azienda sanitaria La sperimentazione organizzativa si è conclusa con l'acquisizione delle informazioni di cui avevamo bisogno. Il modello organizzativo adottato sarà applicabile quando le dotazioni vaccinali consentiranno di passare ad ulteriori fasce come quella degli over 80, secondo le direttive nazionali e regionali». Dall'inizio della campagna vaccinale contro il covid-19 sono passate più di due settimane. Tradotto significa che coloro che si sono vaccinati per primi riceveranno la seconda dose già domenica. Ma possiamo spingerci oltre nel ragionamento: se è già tempo del secondo giro di vaccini, allora la fetta di popolazione in lista per la prima dose subirà una violenta contrazione. Occorrerà infatti ritornare negli ospedali, tra i reparti più esposti al virus, e poi nelle rsa. Ieri mattina l'Usl 1 Dolomiti ha accolto con un sospiro di sollievo (perché era in ritardo) la fornitura settimanale del vaccino Pfizer. La speranza è che entro fine mese si aggiunga alle dosi disponibili anche quello prodotto da Moderna, visto che è già arrivato in Italia.

IL CARCERE

Tra le persone in lista per la vaccinazione ci sono anche gli agenti penitenziari. Ma com'è la situazione in carcere sul fronte dell'epidemia? Belluno riesce a distinguersi, in negativo, anche in questo caso. Nel carcere di Baldenich, i dati sono aggiornati a giovedì scorso, sono state scoperte 9 positività, di cui 6 detenuti e 3 agenti penitenziari. Le uniche province a superare Belluno sono Vicenza con 29 positivi e Venezia con 54 ma a fronte di un numero molto più elevato di personale e di carcerati.

IL BOLLETTINO

In generale la forza del virus sembra essersi attenuata. I ricoveri sono stabili a 123. Lunedì erano 127 ma, nel frattempo, sono morte 3 persone: un 76enne ricoverato in Rianimazione a Feltre, e poi un 72enne e un 61enne rispettivamente in Rianimazione e in Pneumologia Covid a Belluno. La maggior parte dei pazienti covid si trova in area sub-intensiva: 88. Ce ne sono poi 8 che lottano tra la vita e la morte nelle Terapie Intensive. E altri 27 distribuiti negli ospedali di comunità della provincia. Anche i nuovi positivi diminuiscono. Ieri l'azienda sanitaria ne ha comunicati 81. Ma è possibile che il dato sia influenzato dal numero minore di tamponi effettuati in questi giorni.

A CORTINA

Occhi puntati su Cortina d'Ampezzo dove la situazione epidemiologica viene guardata con attenzione nell'ottica dell'appuntamento iridato. Negli ultimi giorni il numero di positivi al Covid-19 è sceso da 68 a 62 casi (-6). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 42 (-3). Nuovi positivi: +5. «Notiamo un andamento alterno della curva del contagio, con numeri comunque in calo commenta il \sindaco Giampietro Ghedina L'augurio è che i sacrifici che stiamo facendo possano portare ad un ulteriore abbassamento dei casi. Nel frattempo sono arrivati i vaccini anche in casa di riposo e tutti hanno aderito. Questa è una buona notizia perché prima raggiungeremo la soglia dell'immunità di comunità e prima torneremo alla normalità e alla ripresa che tutti desideriamo».

Davide Piol

