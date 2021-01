L'ASPETTO ECONOMICO

BELLUNO «A causa del covid ho un buco da 600mila euro». «Sto aspettando ancora i ristori di novembre, circa 3mila euro, ma in quel periodo ne ho persi 40mila». «Invece io, i ristori, non li ho mai ricevuti. E questi soldi mi servono». Da Cortina a Feltre, passando per Belluno. Sono le voci disperate di ristoratori e baristi messi in ginocchio dall'emergenza epidemiologica iniziata quasi un anno fa. Il bilancio delle perdite, in termini di fatturato, è una voragine sempre più larga. Loro non mollano. Non ancora, almeno. Ma da persone pratiche, abituate a fare i conti ogni giorno, sanno esattamente quanto stanno perdendo e quanto ancora potranno tirare la corda.

SOLDI FINITI

Francesco Traversi è il proprietario del ristorante Il vizietto di Cortina in Corso Italia. Non ha paura ad ammettere che il rubinetto delle entrate è a secco: «Siamo passati da 1 milione e 200mila euro di fatturato a 600mila. Le spese però continuano ad arrivare e l'affitto a Cortina non è dei più economici». Insieme ad altri suoi colleghi, nel campo della ristorazione, sta pensando di aderire all'appuntamento nazionale di venerdì. Una protesta pacifica in cui, nel rispetto delle regole anti-contagio, saranno aperti i locali ai cittadini che potranno entrare, sedersi, ma non consumare. «Paura di sanzioni? continua Non ci cambiano nulla perché abbiamo troppi debiti. Io ho 20 dipendenti. Abbiamo bisogno di lavorare. Con delle regole, certo, ma dobbiamo lavorare».

ASPORTO A RISCHIO

Gianni Rinaldi, invece, ha 3 locali a Cortina: la pasticceria Embassy, la pizzeria La Perla e il bar La suite. «Ci hanno tolto tutto confida Forse elimineranno anche l'asporto dopo le 18. Siamo messi malissimo». Due dei suoi 3 locali sono stati aperti a giugno 2019. Questo significa niente ristori: «Per noi non li hanno previsti perché non c'è un confronto con gli anni precedenti. Solo a dicembre ho perso 200mila euro». Rinaldi deve pagare 40 dipendenti ma spiega che «il problema è generale. Non c'è una programmazione precisa. Basti pensare allo sci». La riapertura degli impianti era prevista il 18 gennaio, lunedì prossimo, ma ieri il Comitato tecnico scientifico, oltre a disporre che i Mondiali di Cortina si terranno a porte chiuse, ha suggerito un rinvio della stagione. La Regione, tramite l'assessore Caner, si è già attivata affinché «la stagione invernale non sia definitivamente pregiudicata». Due le richieste: «Individuare una data certa per l'apertura e assicurare finanziamenti adeguati a tutte le aziende della filiera, da quelle impiantistiche a quelle del ricettivo, dell'ospitalità e dei servizi».

IN CITTÀ

Scendendo fino al capoluogo la situazione non migliora. «Mi sono arrivati 2mila euro per il lockdown della scorsa primavera racconta Diego Ferigo, del ristorante Il Moretto a Belluno Non abbiamo coperto nemmeno le spese. Ora sto aspettando i 3mila euro di ottobre e novembre, periodo in cui ne ho persi quasi 40mila». A lavorare con lui ci sono 7 dipendenti: «In 5 anni mai una busta paga in ritardo, era il mio orgoglio. Adesso devo ancora pagare novembre Se continua così rischiamo la chiusura». Ma c'è anche chi ha deciso di adattarsi. Per Sebastiano Saviane del ristorane La Nicchia la parola d'ordine è innovazione. Costretto a casa, in quanto contatto di un positivo, sta studiando le varie tipologie di asporto: «All'inizio funziona, poi si ferma soprattutto con certi tipi di prodotti». La sua idea è di puntare su un asporto di qualità che sfrutti la filiera corta: «Il 90% dei miei prodotti arriva da aziende locali. La pasta dal Cadore, la carne dalle macellerie, etc. Il concetto è: se vieni da me, lasci i soldi al territorio».

VENERDÌ LA MANIFESTAZIONE

La manifestazione di venerdì è un'incognita. Per ora sembra che la partecipazione sarà molto bassa. «Io non me la sento perché non so come potrebbe andare a finire». Giusy, titolare del ristorante Aurora di Feltre, si riferisce al covid: «Magari arrivano tante persone e poi non sappiamo come gestirle. E se scoppia un focolaio?». C'è un'ultima riflessione. «Io sarei anche disponibile fa sapere Patrizio Cesari del bar Charlotte ma poi non entra nessuno. La gente è spaventata. Ieri pomeriggio ho fatto un giro in centro a Feltre ed era un deserto. Ripeto, non ho nessun problema ad accogliere le persone ma non vengono».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA