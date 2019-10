L'Ascom scagiona l'amministrazione «Problemi esterni non preventivabili»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOPORDENONE Da un lato i commercianti, che divisi ma ugualmente arrabbiati, lanciano accuse nei confronti della ditta (più che verso il Comune) per i lavori in corso Vittorio Emanuele. Dall'altro l'Ascom, l'associazione di categoria che difende gli stessi esercenti. Posizioni diverse: più improntata alla battaglia la prima, quella dei negozianti e dei baristi; più prudente la seconda, come avviene già dall'inizio del cantiere del centro storico. In via Cappuccini c'è stata battaglia, mentre per quanto riguarda il salotto buono...