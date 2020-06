IL CASO

LONGARONE Aveva finito il turno, ancora poco tempo e avrebbe probabilmente raggiunto il letto. Stava caricando le stoviglie nell'ascensore di servizio quando all'improvviso, probabilmente per un guasto tecnico, questo è precipitato. Un incidente che non ha lasciato scampo a Emilio Sacchet. Il 52enne, originario di Longarone, da tempo era impegnato a lavorare in un prestigioso ristorante del centro di Zurigo, in Svizzera, lo Zunft zur Waag.

L'INCIDENTE

Su come siano andate esattamente le cose ci sono poche certezze. Le notizie rimbalzate in Italia sono frammentarie e non hanno completamente chiarito la dinamica. Pare che l'uomo si trovasse nel montacarichi, o in un ascensore di servizio, quando si è spezzato il cavo facendolo precipitare. Sempre stando alla prima ricostruzione l'uomo si trovava all'interno quando è stato schiacciato. A dare l'allarme sarebbero stati i suoi colleghi, ma all'arrivo dei soccorritori il suo cuore aveva già smesso di battere. Toccherà alla polizia provare a ricostruire cosa sia accaduto e a fare piena luce in tutti gli aspetti della vicenda.

LA VITTIMA

Nel sito web del ristorante Zunft zur Waag che si trova proprio in centro a Zurigo, il nome di Emilio figura tra quelli dei responsabili della struttura. Accanto alla sua foto in bianco e nero, alcune parole scelte con cura, per presentarlo alla clientela. «Insieme al suo team di assistenti per banchetti - recita il sito della struttura - il nostro amichevole italiano dal Veneto si occupa del regolare flusso di servizi e del benessere dei nostri ospiti durante le numerose feste private e gli eventi aziendali».

IL RICORDO

Emilio era fratello di Alessandro che è stato fino al 2017 presidente dell'ordine degli architetti di Belluno. «Nonostante da tempo vivesse a Zurigo - spiega il fratello - aveva mantenuto stretti rapporti con Longarone e con i suoi amici bellunesi. Emilio era simpatico, estroverso, si faceva ben volere da tutti». Il fratello ha saputo della tragedia solo ieri mattina, ma secondo le prime informazioni arrivate in Italia l'incidente sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. «Sono rimasto all'oscuro di tutto per dieci ore - riprende Alessandro - nonostante io sia l'unico fratello, probabilmente non sapevano come fare ad avvertirmi. Le informazioni che abbiamo avuto sull'incidente sono incomplete, perché avvenute all'estero e io non parlo tedesco. Pare che l'ascensore fosse in discesa ma è un dettaglio irrilevante, che purtroppo non cambia la sostanza».

I SACRIFICI

Dopo un periodo in cui aveva lavorato in Germania come stagionale, trascorrendo i mesi di vacanza in Italia, la sua conoscenza del tedesco gli aveva permesso di trovare un nuovo prestigioso lavoro che lo aveva reso felice. Lascia il papa Edo, la mamma Rita e, come detto, il fratello Alessandro. Oltre a due figli di 15 e 22 anni.

IL RIMPATRIO

I familiari ora dovranno fare i conti anche con il rimpatrio della salma. Un'operazione complessa nei giorni in cui le limitazioni alle frontiere rimangono elevate per i timori legati al coronavirus. «Abbiamo provato a parlarne con il Consolato ma non è semplice, comunque sono convinto che la prossima settimana andrò a prenderlo per riportarlo qui». Solo in seguito sarà possibile fissare l'ultimo addio. Una cerimonia che si preannuncia, nei limiti di quanto è consentito dalle norme anti assembramento, partecipata.

Andrea Zambenedetti

